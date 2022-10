Mijn nieuwe werkgever gebruikt tegen mijn wil mijn geboortenaam in mijn mailadres. Mag dit zomaar?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Onlangs ben ik begonnen met werken bij een nieuwe werkgever. Daar is een mailadres gekoppeld aan mijn werkaccount. Dat mailadres bevat mijn geboortenaam. Ik wil die naam echter niet gebruiken voor mijn werk. Ik gebruik op mijn werk, in mijn zakelijk netwerk, en óók bij al mijn eerdere werkgevers namelijk al bijna 20 jaar een andere (eveneens wettelijke) naam: de naam van mijn man. Onder die naam ben ik bekend. Ik heb gevraagd om mijn mailadres aan te passen. [Dat wil men niet]

Antwoord: De reden zoals opgegeven: men wil uniformiteit, met daarachter dat als je gaat scheiden je weer terug gaat naar je geboortenaam (laten we volwassen mensen geen 'meisjes'-verwijzingen geven, oké) en oh ja het is ook technisch heel ingewikkeld. Heeft deze werknemer hier mogelijkheden?

Het simpele antwoord staat in artikel 1:9 lid 1 BW:

Een vrouw die gehuwd is of die gehuwd is geweest dan wel wier partnerschap geregistreerd is of is geweest en die niet is getrouwd na beëindiging van de registratie of is hertrouwd dan wel niet een geregistreerd partnerschap is aangegaan na beëindiging van het huwelijk of opnieuw is aangegaan, is steeds bevoegd de geslachtsnaam van haar echtgenoot of van haar geregistreerde partner te voeren of aan de hare te doen voorafgaan dan wel die te doen volgen op haar eigen geslachtsnaam. [En de man ook, zie lid 3]

"Steeds bevoegd te voeren", je hebt dus het recht om je als zodanig voor te stellen en onder die naam door het leven te gaan. Alleen in officiële overheidscommunicatie gebruikt men altijd de geboortenaam. Waarom precies is mij nooit duidelijk geworden, want juist daar hebben ze de bsn om je uniek te identificeren en zo de rest een labeltje-uit-beleefdheid moeten zijn. Wie het wetsartikel weet, ik hoor het graag.

Als je dat recht hebt, dan behoort een werkgever dat ook te honoreren. Dat volgt voor mij evident uit het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW), een open norm die werkgevers hebben te respecteren. En dan is het niet genoeg om te zeggen, je krijgt ook een alias waar mensen heen kunnen mailen (zonder mogelijkheid van reply'en vanaf mobiel). Want je staat nog steeds met de geboortenaam in het bedrijfsbrede adresboek.

Daar zal dus een andere oplossing voor moeten komen. Ik geloof graag dat het gedoe is, en in veel Microsoft-omgevingen is het inderdaad niet triviaal om eens gegeven namen aan te passen, dit vereist een accountmigratie en dat is meer dan enkel het veld "Achternaam" laten bewerken. Maar in principe zou dit een kwestie van eenmalig een bak werk en het dan wél netjes laten werken moeten zijn.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.