JA21 wil opheldering Rutte over uitspraken van Maxima over digitale euro

JA21 heeft premier Rutte om opheldering gevraagd over een pleidooi van koningin Maxima over de voordelen van digitaal geld via centrale banken. Ook wil de partij dat het gebruik van contant geld als betaalmogelijkheid wettelijk wordt vastgelegd en de invoering van de digitale euro geen opstap is naar het uitfaseren van contant geld of het omzeilen van commerciële banken.

Tijdens haar bezoek aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington D.C stelde Maxima dat er aan digitaal geld vele voordelen zitten, ook voor landen met een beperkte financiële infrastructuur. De koningin noemde ook risico's, zoals cybersecurity, dataprivacy en dat geld komt vast te zitten in grote wallets waardoor het niet is uit te lenen aan kleine ondernemers "Door partners samen te brengen kunnen we meer kennis opdoen over het balanceren van van ontwerpkeuzes tussen privacybescherming en transparantie", aldus Maxima.

Volgens de koningin kan een goed ontwerp mensen "meer controle" over hun transactiegegevens geven en de mogelijkheid om die met meer financiële aanbieders te delen. Maxima stelde verder dat een goed ontwikkelde digitale munt grote voordelen kan hebben. Met haar toespraak leidde Maxima een discussie in over de voor- en nadelen van digitaal geld. In haar toespraak heeft Maxima het over "central bank digital currency" (CBDC). Hieronder valt ook de digitale euro waar de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB nu mee bezig zijn.

JA21 heeft nu Kamervragen over de uitspraken van de koningin gesteld. "Sprak koningin Maxima in haar pleidooi voor een digitale euro tijdens haar bezoek aan het Internationaal Monetair Fonds in Washington DC, mede namens de regering?", wil Kamerlid Eppink van Rutte weten. "Waar ligt de scheidslijn voor het kabinet, waarna uitspraken van het Koninklijk Huis als partijdig worden aangemerkt?", vraagt het JA21-Kamerlid verder.

Rutte moet ook laten weten wat het standpunt van het kabinet is over de digitale euro en of hij het eens is met de uitspraken van Maxima bij het IMF over digitaal geld in het algemeen. "Bent u het ermee eens dat Koningin Máxima met haar pleidooi voor de digitale euro zich partijdig heeft opgesteld? Zo ja, is er contact geweest tussen het kabinet en het Koninklijk Huis over deze gang van zaken, en kunt u ons mededelen welke communicatie hieruit volgde?", vraagt Eppink verder.

De premier moet tevens duidelijk maken of hij het ermee eens is dat de privacy van Nederlandse burgers bij de invoering van een digitale euro in het geding kan komen. Ook vraagt het JA21-Kamerlid of de premier de analyse deelt dat met een digitale euro macht verschuift van commerciële banken naar centrale banken, en met name naar de Europese Centrale Bank en of hij deze verschuiving ook als problematisch ziet.

Eppink wil tevens de garantie van de premier dat de digitale euro geen opstapje is naar het uitfaseren van contant geld of het omzeilen van commerciële banken. Verder vraagt het JA21-Kamerlid of Rutte bereid is om wettelijk vast te leggen dat contant geld altijd een betaalmogelijkheid blijft. De minister-president heeft drie weken om met een reactie te komen.