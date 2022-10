Uithoornaar krijgt 2 jaar cel voor versturen spam en bezit van phishingsoftware

Een 24-jarige man is wegens het versturen van spam en bezit van phishingsoftware veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan acht voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van veertig maanden geëist, maar omdat meerdere vermeende misdrijven niet konden worden bewezen viel de strafmaat veel lager uit.

Zo beweerde het OM dat de man100.000 phishingmails had verstuurd om zo inloggegevens te verkrijgen om op de rekeningen van slachtoffers in te kunnen loggen. "De rechtbank kan uit het dossier echter niet afleiden dat deze e-mails zijn verstuurd voor het aanwenden van één of meer oplichtingsmiddelen zoals tenlastegelegd en waarmee getracht is tot het ter beschikking stellen van de gegevens zoals tenlastegelegd", oordeelde de rechter. Zo was een phishingmail die het OM als bewijs had aangedragen buiten de periode verstuurd waarin de verdachte volgens het OM de phishingmails had verzonden.

Wel staat vast dat de man grote hoeveelheden e-mail heeft verstuurd. Doordat niet is bewezen dat met de e-mails werd geprobeerd om inloggegevens te ontfutselen hield de rechter het bij spam. Op de laptop van de man werd wel phishingsoftware aangetroffen, maar het is niet vast komen te staan dat de verdachte hiermee ook inloggegevens van bankklanten heeft onderschept. De rechter stelde dan ook dat de man schuldig is aan het voorbereiden van computervredebreuk.

Tevens werd de Uithoornaar vrijgesproken van gewoontewitwassen en het voorhanden hebben van een voor bedreiging geschikt nepwapen. Aangezien niet konden worden bewezen dat de man phishingmails heeft verstuurd om zo inloggegevens voor fraude met internetbankieren te verkrijgen, waarvan hij wel werd beschuldigd, besloot de rechter een forse lagere straf op te leggen dan de officier van justitie had geëist.