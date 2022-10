Belastingkantoor Twente stopt proef met interieurfoto's voor bepalen WOZ-waarde

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) stopt de proef waarbij inwoners van de gemeente Enschede werden gevraagd om foto's van hun interieur op te sturen voor het nauwkeuriger bepalen van de WOZ-waarde. De pilot zorgde voor felle kritiek van inwoners en politiek. Zo nam bijna de voltallige Enschedese gemeenteraad een motie aan waarin de gemeente werd opgeroepen om direct te stoppen met de pilot voor het opsturen van interieurfoto's.

Op verzoek van de gemeente is het GBT nu per direct ook met de proef gestopt. "Wij betreuren de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de brief. Dat was in geen geval onze bedoeling. Op verzoek van de gemeente Enschede stoppen wij per direct met de pilot", aldus het Belastingkantoor op de eigen website. Wie al interieurfoto's heeft opgestuurd kan die laten verwijderen door een e-mail te versturen of te bellen.

Eerder dit jaar ontstond er al ophef nadat de gemeente Woerden hierom vroeg en werden ook inwoners van negen Oost-Brabantse gemeenten om interieurfoto's gevraagd. "De gemeente gaat hiermee achter de voordeur van haar inwoners kijken. Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen en alleen als het strikt noodzakelijk is", zo liet de Autoriteit Persoonsgegevens weten in een reactie op het vragen van de interieurfoto's.