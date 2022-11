Tor Project geeft meer informatie over sponsoring door Amerikaanse overheid

De Amerikaanse overheid is nog altijd de grootste sponsor van het Tor Project, zo berichtte Security.NL al afgelopen juni. Vandaag is de non-profitorganisatie met meer informatie gekomen over deze sponsoring en welke projecten met geld van de Amerikaanse overheid worden gefinancierd.

Het Tor Project is de organisatie die het Tor-netwerk beheert. Dagelijks maken 2,5 miljoen mensen gebruik van Tor om hun privacy te beschermen. Als non-profitorganisatie is het Tor Project volledig afhankelijk van giften. In het fiscale jaar 2020 - 2021 ontving de organisatie 7,4 miljoen dollar. Daarvan was ruim 2,8 miljoen dollar afkomstig van de Amerikaanse overheid, waaronder het Amerikaanse ministerie van Democratie, Mensenrechten en Arbeid, de National Science Foundation, het Open Technology Fund, Institute of Museum and Library Science en het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

"We ontvangen veel vragen (en zien veel FUD) over hoe de Amerikaanse overheid het Tor Project financiert, dus willen we dit zo duidelijk mogelijk maken en je laten zien waar je deze informatie in de toekomst in deze publiek beschikbare documenten kunt vinden", laat Al Smith van het Tor Project weten.

Het Amerikaanse ministerie van Democratie, Mensenrechten is met 1,5 miljoen dollar de grootste sponsor van het Tor Project. Het geld wordt gebruikt voor het onderwijzen en aanmoedigen van mensenrechtenactivisten hoe ze door middel van Tor overheidscensuur kunnen omzeilen. Een deel van het geld gaat ook naar het Guardian Project en het op privacygerichte besturingssysteem Tails.

Verder wordt het geld van het ministerie gebruikt om het Tor Project voor gebruikers in repressieve regimes sneller te maken, aldus Smith. Het Defense Advanced Research Projects Agency volgt met 570.000 dollar op een tweede plek. Deze investering gaat naar het ontwikkelen van betrouwbare anonieme communicatie waarbij een aanvaller volledige controle over het netwerk heeft, door alle communicatie te verbergen in verkeer van veelgebruikte applicaties.

Individuele donaties waren vorig jaar goed voor 36 procent van de inkomsten. Dit kwam mede door een NFT-veiling die twee miljoen dollar opleverde. Het geld wordt ingezet voor het verbeteren en promoten van Tor. Volgens Smith is het budget van het Tor Project zeer bescheiden gezien de globale impact die het Tor Project heeft. Daarnaast is de 7,4 miljoen een peulenschil in vergelijking met het geld dat de tegenstanders van Tor uitgeven om de wereld een gevaarlijkere en minder vrije plek te maken, besluit Smith.