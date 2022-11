Ben ik verplicht om bij een online bestelling mijn echte naam te gebruiken?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Als ik online iets koop, wil ik natuurlijk aanspraak kunnen maken op mijn rechten. Zoals garantie of binnen 14 dagen retourneren. Ik wil ook vastleggen welke producten ik voor mezelf koop en welke mijn vrouw en ik als getrouwd stel kopen, mede als bewijs bij een onverhoopte scheiding wat van wie is. Wat zegt de wet over naamsvermelding? Kan ik verschillende afkortingen of bijnamen gebruiken bijvoorbeeld?

Antwoord: Het is inderdaad zo dat als je aanspraak wilt maken op een wettelijk recht, je moet bewijzen dat je dat recht hebt. Een factuur van een winkel op jouw naam is daar een prima manier voor. Maar het is niet de enige manier.

Juridisch ligt de lat bij geschillen tussen burgers onderling bij "aannemelijk maken", zeg maar "het is waarschijnlijker wel zo dan niet". De lat uit het strafrecht ligt vele malen hoger - geen enkele redelijke twijfel - maar daar hebben we hier niet mee te maken.

Concreet: een reply op de bestelbevestigingsmail of een ingevuld retourformulier met het ordernummer zou genoeg moeten zijn. Een betalingsbewijs met ordernummer is ook genoeg, het is immers toegestaan voor een ander te betalen. Ik ken weinig winkels die daar moeite mee hebben.

Het is volstrekt legaal om je naam bij een bestelling anders dan op je paspoort te schrijven. Het enige is dat je het dan ingewikkeld maakt als je achteraf wilt bewijzen dat die bestelling van jou was, aangezien dat dan niet meer met je paspoort kan. Menigeen (ikzelf ook) bestelt online met variaties op arnoud+bolcom@example.com of abonneert zich als "Arnoud Cosmopolitan Engelfriet" op diverse tijdschriften. Zie je gelijk waar anderen je gegevens vandaan kopen.

