Citrix roept organisaties op om kritiek lek in Gateway en ADC snel te patchen

Citrix heeft organisaties opgeroepen om een kritieke kwetsbaarheid in Citrix Gateway en Citrix ADC zo snel mogelijk te patchen. Via het beveiligingslek kan een aanvaller de authenticatie omzeilen en ongeautoriseerde toegang krijgen. Citrix ADC is een server die organisaties tussen hun servers en het internet plaatsen. De primaire functie is het verdelen van inkomend verkeer over de beschikbare servers, zodat websites en applicaties snel en goed toegankelijk blijven. De luxere versies bieden ook bescherming tegen dos-aanvallen en een webapplicatiefirewall.

Via de Citrix Gateway kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt. Waarbij de Citrix ADC een apart apparaat is, is de Gateway een softwareoplossing die organisaties op een server moeten installeren. Het kritieke beveiligingslek waarvoor Citrix waarschuwt, aangeduid als CVE-2022-27510 , doet zich alleen voor wanneer de ADC of Gateway als vpn-gateway zijn geconfigureerd. Verdere details over het lek zijn nog niet bekendgemaakt.

Vanwege de impact van een gecompromitteerd systeem, waardoor verdere aanvallen mogelijk zijn, adviseert Citrix om de beschikbaar gemaakte beveiligingsupdates zo snel mogelijk te installeren. Een uit 2019 stammende kwetsbaarheid in Citrix Gateway en ADC werd destijds op grote schaal gebruikt en zorgde in Nederland volgens de ANWB zelfs voor files. Vorige maand meldde de Amerikaanse overheid dat dit beveiligingslek nog altijd geliefd is bij aanvallers.