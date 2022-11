Microsoft waarschuwt voor einde support Windows 10 versie 21H1

Vanaf volgende maand zullen alle edities van Windows 10 versie 21H1 geen beveiligingsupdates meer ontvangen, zo waarschuwt het techbedrijf. Op 13 december stopt Microsoft namelijk de ondersteuning van deze versie. Om gebruikers te beschermen zal Windows Update op systemen van eindgebruikers met Windows 10 Home en Pro, die niet met een domein zijn verbonden, automatisch een feature-update naar een wel ondersteunde Windows 10-versie uitvoeren.

Windows 10 versie 21H1 kwam vorig jaar mei uit. Voorheen bracht Microsoft twee keer per jaar een grote feature-update uit voor Windows 10, die in het geval van de Home- en Pro-edities achttien maandenlang met beveiligingsupdates werden ondersteund. Sinds de lancering van Windows 10 versie 21H2 (Windows 10 November 2021 Update) verschijnt er nog maar één keer per jaar een grote feature-update die ook achttien maanden op patches kan rekenen.