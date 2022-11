Europese Commissie komt volgend jaar met wetsvoorstel voor digitale euro

De Europese Commissie komt in het tweede kwartaal van volgend jaar met een wetsvoorstel voor dat de invoering van een digitale euro mogelijk moet maken, zo heeft minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een debat over de digitale euro plaats. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet onlangs nog weten dat de virtuele munt weinig meerwaarde voor burgers en bedrijven heeft.

De Europese Centrale Bank is begin 2020 gestart met de eerste verkenningen naar het ontwikkelen van een digitale euro. Vorig jaar verschenen de eerste resultaten daarvan, waarna de ECB een onderzoeksfase is gestart. In samenwerking met andere Europese centrale banken, waaronder De Nederlandsche Bank, worden de mogelijkheden voor het ontwerp en de distributie van de digitale euro in kaart gebracht.

De onderzoeksfase eindigt in het derde kwartaal van 2023. In het tweede kwartaal van volgend jaar komt er echter al een wetsvoorstel van de Europese Commissie. "Dit wetsvoorstel zal de juridische basis vormen voor de digitale euro. De medewetgevers zullen dus bepalen of de digitale euro er komt en hoe essentiële onderdelen van de digitale euro er uit komen te zien", aldus Kaag.

Mocht er een digitale euro komen dan moeten niet alle transacties worden gevolgd en nagetrokken, zo waarschuwde het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) vorige maand, dat onder een bepaalde grens voor volledige anonimiteit pleit. Kaag laat weten dat begin dit jaar binnen de Eurogroep onder andere is gesproken over privacy en mogelijke beleidsdoelstellingen van de digitale euro.

"Het belang van privacy werd breed gedeeld door lidstaten. In de Eurogroep was er steun voor een risicogebaseerde aanpak, waarbij er meer privacy zou moeten zijn bij kleine transacties", aldus de minister. Wat precies met kleine transacties wordt bedoeld en hoe het met de privacy van grote transacties zit wordt niet in de Kamerbrief vermeld. Wel laat Kaag weten dat de EU-lidstaten vinden dat een digitale euro contant geld niet mag vervangen.