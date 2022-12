Google bekritiseert Apple voor niet implementeren van RCS op iPhones

Google heeft Apple opnieuw bekritiseerd voor het niet implementeren van RCS op iPhones, maar Googles pleidooi lijkt vooral eigenbelang, zo stelt Android Police. RCS staat voor Rich Communication Services en is een communicatieprotocol dat sms-berichten moet vervangen. Het werkt via de dataverbinding van de telefoon. Wanneer de ontvanger geen RCS ondersteunt wordt er teruggevallen op sms.

Er zijn verschillende RCS-implementaties in omloop. Googles versie zoals die binnen Googles Chat-app op Android wordt gebruikt is de dominante versie. Het is daarmee ook de enige RCS-provider op Android, aangezien RCS niet voor third-party apps beschikbaar is. Androidgebruikers mogen onderling dan via RCS communiceren, tussen Android en iOS is dat nog niet het geval.

Sinds begin dit jaar is Google bezig met het bekritiseren van Apple voor het niet ondersteunen van RCS op iPhones en deed dat vorige week opnieuw. Daarbij stelde het dat Apple de implementatie van RCS blijft weigeren en mensen zo opzadelt met sms. Apple biedt via iMessage een eigen chatapp die gebruikers versleuteld laat communiceren over een dataverbinding en allerlei andere features biedt die niet via RCS beschikbaar zijn. Het bedrijf gaf eerder al aan dat het niet van plan is om RCS aan iPhones toe te voegen.

Volgens Android Police lijkt het pleidooi van Google voor RCS nobel, maar is het vooral eigenbelang. Als enige RCS-provider kan het op een gegeven moment besluiten om de RCS-communicatie via Chat te verzilveren. Dat is de reden dat third-party apps er geen gebruik van kunnen maken en Android geen RCS-support op systeemniveau biedt, aldus de website.