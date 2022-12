Van Rij: gebrekkige logging Belastingdienst hindert onderzoek naar corruptie

Dat systemen van de Belastingdienst de zoekopdrachten van personeel niet kunnen loggen hindert onderzoek naar corruptie, zo heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën laten weten. Hij reageerde op Kamervragen van de VVD over berichtgeving dat corruptie bij de fiscus lastig is te traceren. Volgens Van Rij klopt het dat dat computersystemen van de Belastingdienst niet loggen welke informatie medewerkers opvragen. "Omdat deze systemen niet zijn opgezet om dit soort informatie vast te leggen."

Een andere reden dat logginggegevens ontbreken is dat de Belastingdienst met zo'n negenhonderd verschillende systemen werkt die meestal niet aan elkaar zijn gekoppeld. Ook is in de oude systemen van de Belastingdienst het loggen van het raadplegen van informatie niet meegenomen in het ontwerp en is er geen rekening gehouden met principes zoals het need-to-know of privacy-by-design principe.

Volgens de staatssecretaris wordt bij de nieuwe systemen van de Belastingdienst wel rekening gehouden met de principes van need-to-know en privacy-by-design. De Belastingdienst kijkt nog of en hoe logging in de toekomst verbeterd kunnen worden, voegt Van Rij toe. De staatssecretaris erkent dat de afwezigheid van loggegevens van alle handelingen van medewerkers het onderzoek naar corruptie bemoeilijkt.

Uit onderzoek door de Rijksrecherche blijkt dat vertrouwelijke gegevens van de Belastingdienst terecht zijn gekomen in het criminele milieu, merkt Van Rij op, maar hij wil geen verdere informatie over lopende onderzoeken geven. Verder stelt de staatssecretaris dat het klopt dat tienduizend medewerkers van de in totaal 25.000 mensen die bij de Belastingdienst werken toegang tot specifieke delen van informatie over burgers en bedrijven hebben.