EU-toezichthouders nemen bindend besluit over WhatsApp, Facebook en Instagram

De Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB hebben vandaag een bindend besluit over WhatsApp, Facebook en Instagram genomen, wat kan leiden tot een boete van mogelijk twee miljard euro voor moederbedrijf Meta. Het eindoordeel is echter aan de Ierse privacytoezichthouder DPC, die wederom door de Europese privacytoezichthouders werd gecorrigeerd.

De besluiten met betrekking tot Facebook en Instagram gaan over de rechtmatigheid en transparantie van het werken van persoonlijke gegevens voor het tonen van gerichte advertenties. In het geval van WhatsApp gaat het over de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor het verbeteren van de dienstverlening.

De Ierse toezichthouder leidt het onderzoek naar de drie platforms, aangezien die hun Europees hoofdkantoor in Ierland hebben. Er is al jaren kritiek op de Ierse privacytoezichthouder omdat het niet zou optreden tegen techbedrijven, die vaak in Ierland hun Europees hoofdkantoor hebben gevestigd. Iets wat de DPC ontkent.

In gevallen waarbij er sprake is van zaken die meerdere landen raken, legt de leidende autoriteit het onderzoek of boetevoorstel voor aan andere Europese privacytoezichthouders. Die waren het niet eens met de bevindingen van de Ierse toezichthouder. Die stelde vervolgens dat het bezwaar van de andere Europese toezichthouders niet relevant en gemotiveerd was.

Daarop werd de EDPB gevraagd om een oordeel te vellen. De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waaronder ook de Autoriteit Persoonsgegevens. De EDPB is tot een bindend besluit gekomen waarin het antwoord geeft of de verwerking van persoonsgegevens door WhatsApp, Instagram en Facebook rechtmatig is, zo laat de Franse toezichthouder CNIL weten.

Het is nu aan de Ierse privacytoezichthouder om binnen een maand met drie definitieve besluiten te komen, gebaseerd op de bindende besluiten van de EDPB. Eerder werd de Ierse privacytoezichthouder al door de EDPB gecorrigeerd toen het een boete aan Instagram en WhatsApp wilde opleggen. De Europese privacytoezichthouders vonden die in beide gevallen te laag, waarop de DPC de boetes aanzienlijk moest verhogen.