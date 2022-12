Banken en verzekeraars: registratie hypotheken door BKR geen goed idee

Het plan van het BKR om ook hypotheken te gaan registreren is geen goed idee, zo stellen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars. Volgens beide partijen draagt een registratie door het BKR niet bij aan het verbeteren van het inzicht in de financiële situatie van een klant. Bovendien is niet duidelijk welk probleem wordt opgelost door specifiek deze leningen wel te registreren.

Het BKR wil informatie over hypotheken bijhouden om naar eigen zeggen financieel kwetsbare starters ’tegen zichzelf te beschermen’. Dit moet een opeenstapeling van leningen voorkomen. Naast aanbieders van financiële producten zoals private leasemaatschappijen, telefoon- en postorderbedrijven, wil BKR ook hypotheekverstrekkers actief gaan informeren zodra een klant ergens een notering krijgt wegens een betalingsachterstand.

"De voorgestelde registratiewijze biedt geen toegevoegde waarde voor kredietverstrekkers", aldus de NVB in een consultatiereactie eerder dit jaar. Daarnaast werkt de voorgestelde aanpassing van het BKR volgens de banken stigmatiserend omdat, zolang de lening loopt, de klant het stempel van “niet-kunner” blijft houden. Ook wanneer de klant al geruime tijd wel rente en aflossing verschuldigd is en betaalt. De NVB en het Verbond zien dan ook geen draagvlak om over te gaan tot positieve registratie in BKR anders dan een signaalfunctie op basis van de registratie in het Kadaster.

BKR vindt dat de registratie bij het Kadaster niet afdoende is. "Daar wordt alleen informatie geregistreerd over objecten, niet over personen. En het geeft financiële instellingen al helemaal geen informatie over maandlasten”, laat beleidsadviseur Sjaak van Leeuwen van BKR tegenover De Telegraaf weten.