Rabobank stuurt klanten brief om opnemen van contant geld te beperken

De Rabobank stuurt brieven naar klanten die regelmatig content geld opnemen waarin het waarschuwt voor de "risico's" van contant geld en vraagt om het opnemen van contant geld te verminderen. Volgens de bank kunnen klanten door het gebruik van contant geld ongewild betrokken raken bij witwassen, het financieren van terrorisme en andere criminele activiteiten.

Verder schrijft de Rabobank in de brief dat steeds meer bankzaken digitaal plaatsvinden. "Wanneer u uw transacties digitaal verricht heeft u geen contant geld meer nodig. Tegenwoordig kunt u ook eigenlijk altijd pinnen en heeft u dus geen contant geld nodig." De brief zorgt voor veel kritiek en felle reacties op social media. "Het klopt inderdaad dat deze brieven wel eens naar klanten worden verstuurd. Omdat we vanuit de Wet WFT poortwachter zijn van het financiële stelsel hoort dit bij onze rol", aldus de Rabobank in een reactie.

"We hebben als bank de taak om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. We zijn verplicht bepaalde controles uit te voeren, dat geldt voor alle banken in Nederland. Je mag zeker blijven pinnen, deze brief is er op gericht om je te waarschuwen voor de risico's van contant geld en het aandragen van alternatieven", zo laat de bank in een andere tweet weten.