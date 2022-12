Senaat VS stemt voor verbod van TikTok op werktelefoons ambtenaren

De Amerikaanse senaat is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het gebruik van TikTok op werktelefoons van federale ambtenaren verbiedt. Het gaat dan specifiek om toestellen die eigendom van de overheid zijn, niet om de privétoestellen van ambtenaren. Het voorstel moet nog wel door het Amerikaanse huis van afgevaardigden worden goedgekeurd.

Amerikaanse politici zeggen zich zorgen te maken dat informatie op de toestellen via TikTok bij de Chinese overheid terechtkomt. Eerder besloten de Amerikaanse ministeries van Defensie, Homeland Security en ministerie van Buitenlandse Zaken het gebruik van TikTok op overheidstelefoons te verbieden.

"TikTok is een Trojaans paard voor de Chinese Communistische Partij. Het is een groot beveiligingsrisico voor de Verenigde Staten en totdat het wordt gedwongen om de banden met China volledig te verbreken, hoort het niet thuis op overheidstoestellen", zegt senator Josh Hawley die het wetsvoorstel indiende.

Hawley diende het wetsvoorstel oorspronkelijk al in augustus 2020 in, waar het unaniem door de senaat werd aangenomen. In april 2021 werd het voorstel opnieuw door Hawley en verschillende andere senatoren ingediend, waar het unaniem door een senaatscommissie werd aangenomen.

"De federale overheid heeft nog geen enkele betekenisvolle actie genomen om Amerikaanse gebruikers tegen de dreiging van TikTok te beschermen", zegt senator Marco Rubio die het wetsvoorstel mede ondersteunde. "Dit gaat niet over creatieve video's, het gaat over een app die elke dag data van tientallen miljoenen Amerikaanse kinderen en volwassenen verzamelt." Volgens Rubio is het dan ook de hoogste tijd om TikTok voor altijd te verbieden.