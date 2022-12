BN: desktop verliest verder terrein aan smartphone bij online shopping

Nederlanders deden in het derde kwartaal wederom de meeste online aankopen via hun smartphone, terwijl de desktop meer terrein verliest, zo stelt Betaalvereniging Nederland (BN). In het derde kwartaal van dit jaar werd 34 procent van de online aankopen via de smartphone gedaan, tegenover 30 procent in dezelfde periode vorig jaar. De desktop zag het aandeel dalen van 21 procent naar 18 procent (pdf).

Als het gaat om online bestedingen staat de laptop nog altijd bovenaan en is verantwoordelijk voor 39 procent van het online uitgegeven bedrag in het derde kwartaal. De smartphone volgt met 25 procent, met op de derde plek de desktop (21 procent). Vorig jaar bedroeg het verschil tussen de smartphone en desktop in de online bestedingen nog één procent.

In het derde kwartaal van dit jaar werd er in totaal 7,2 miljard euro online uitgegeven, vier procent meer dan in het derde kwartaal van 2021. IDeal blijft de populairste betaalmethode voor online aankopen, maar zag het aandeel dalen van 65 procent naar 62 procent, terwijl de creditcard het percentage met twee procent zag stijgen naar 15 procent.

"Als we de cijfers naast de afgelopen kwartalen houden, zien we een minder extreme groei in de totale bestedingen, en een minder extreme daling in het aantal aankopen. De extremen die we afgelopen twee jaar hebben gezien, zijn er nu uit. Kijken we terug naar 2019 (voor corona), dan liggen het aantal aankopen en de online bestedingen van zowel producten als diensten nu alsnog gemiddeld hoger", zegt Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org.