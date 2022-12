Mozilla maakt nieuwe privacy-extensies beschikbaar voor Firefox voor Android

Mozilla heeft voor de testversie van Firefox voor Android nieuwe extensies beschikbaar gemaakt die de privacy van gebruikers moeten beschermen. Voor de desktopversie van Firefox zijn tienduizenden extensies beschikbaar. Voor de Androidversie zijn dat er slechts achttien. Het gaat hier om extensies die door Mozilla zijn goedgekeurd en gegarandeerd werken met Firefox voor Android. Het zijn met name extensies die zich op privacy en security richten, zoals uBlock Origin, NoScript, Privacy Badger, AdGuard, Ghostery, Bitwarden en HTTPS Everywhere.

Afgelopen oktober maakte Mozilla bekend dat het veel meer extensies in Firefox voor Android gaat ondersteunen. Een aantal zaken is echter eerst vereist, zoals de beschikbaarheid van een blocklist voor malafide of onveilige extensies, de mogelijkheid om extensies in een apart proces te draaien en compatibiliteit met verschillende interfaces. Wanneer de bredere extensie-ondersteuning beschikbaar komt is nog onbekend.

Ondertussen blijft Mozilla extensies goedkeuren om het huidige ondersteunde aantal wat te vergroten. Zo zijn er nu vijf nieuwe extensies toegevoegd: Firefox Relay, Tampermonkey, Read Aloud, AdNauseum en ClearURLs. Firefox Relay is Mozillas eigen e-maildoorstuurdienst. Met Tampermonkey kunnen gebruikers hun eigen scripts op geladen websites uitvoeren. Voor wie een adblocker zoekt is AdNauseum beschikbaar. Deze extensie blokkeert niet alleen advertenties, maar klikt in de achtergrond op geblokkeerde advertenties, zodat adverteerders geen goed profiel kunnen maken. Vooralsnog zijn de extensies alleen beschikbaar in de nightly-versie van Firefox voor Android.