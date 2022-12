CDA wil opheldering Van Huffelen over tweets en beslissingen Elon Musk

Het CDA wil opheldering van staatssecretaris Van Huffelen over recente tweets en beslissingen van Twitter-baas Elon Musk en hoe het kabinet het Nederlandse publieke debat op Twitter wil beschermen. Aanleiding voor de Kamervragen van CDA-Kamerlid Bontenbal zijn berichten van NRC en het Financieele Dagblad over de ontwikkelingen bij Twitter sinds Musk het platform in handen kreeg, waaronder het opheffen van de adviesraad.

"Deelt u de mening dat de veiligheid op Twitter sinds de overname door Elon Musk steeds verder verslechtert, onder andere door het opheffen van de Trust & Safety council en het ontslag van medewerkers die berichten beoordeelden en verwijderden?", vraagt Bontenbal aan de staatssecretaris. Die moet ook laten weten wat ze vindt van de tweets van Musk over wetenschapper Anthony Fauci, waarin wordt opgeroepen tot strafrechtelijke vervolging van de wetenschapper.

De staatssecretaris is ook gevraagd naar het blokkeren van Twitter-accounts van verschillende Amerikaanse journalisten. "Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling in de wetenschap dat Twitter met 3,5 miljoen actieve gebruikers een van de grootste social media platforms van Nederland is en daarmee een podium biedt aan het publieke debat in Nederland?", wil het CDA-Kamerlid verder weten.

"Hoe wilt u het Nederlandse publieke debat beschermen tegen een verdere verslechtering van de veiligheid op Twitter dat zich manifesteert in een slechtere controle op racistische berichten, complottheorieën, bedreigingen en andere vormen van hate speech", gaat Bontenbal verder. De staatssecretaris heeft drie weken om met een reactie te komen.