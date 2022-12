ECB reageert op zorgen over betrokkenheid Amazon bij prototype digitale euro

Binnen de Tweede Kamer zijn er allerlei zorgen over de betrokkenheid van Amazon bij de ontwikkeling van een prototype van de digitale euro, maar volgens de Europese Centrale Bank (ECB) krijg de Amerikaanse techreus geen voorrangspositie of ander toekomstig voordeel. Dat laat minister Kaag van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer weten.

In oktober meldde Security.NL dat de ECB Amazon heeft geselecteerd om prototypes voor de gebruikersinterface van de digitale euro te ontwikkelen. Naast Amazon zijn ook CaixaBank, Wordline, European Payments Initiative en Nexi aangewezen voor de ontwikkeling van prototypes. Binnen de Tweede Kamer zijn grote zorgen over de betrokkenheid van Amazon, zo blijkt uit een recent debat over de digitale euro dat eind november werd gehouden.

"Commerciële banken krijgen als intermediairs en poortwachters een onmisbare rol bij die digitale euro en die digitale euro zelf wordt ontwikkeld door een bedrijf als Amazon, zoals het er nu naar uitziet. Dat minder afhankelijk worden van big tech en de commerciële banken is een doelstelling die theoretisch had gekund, maar nu helaas volledig niet wordt gehaald met de kant die het nu opgaat", stelde SP-Kamerlid Alkaya.

Hij kreeg bijval van Volt-Kamerlid Dassen: "Als je het dan hebt over privacy, over anonimiteit en over het waarborgen van grondrechten, ook nog in relatie tot strategische autonomie, vraag ik me af of het verstandig is om een van de grootste Amerikaanse techbedrijven, waarvan we juist onafhankelijk willen zijn, zo'n platform voor ons te laten bouwen, wetende dat de Amerikaanse overheid vaak toch graag achterdeurtjes bij dit soort bedrijven heeft."

VVD-Kamerlid Heijnen vond het "eigenlijk heel gek" dat Amazon als partner bij het project betrokken wordt. "Ik vind zelf dat, als je al besluit tot invoering van een dergelijke munt, die techniek altijd in eigen handen moet zijn en dat je dat niet met een commerciële partij moet doen. Ik vind ook niet dat een commerciële partij daar toegang toe moet hebben."

"Als we het in handen van Amerikaanse techgiganten gaan leggen, dan zijn we al helemaal verkeerd bezig. We hebben het namelijk over iets heel gevoeligs, over geld. Dan gaan we daar een of andere techgigant voor aantrekken. Ik snap best dat we proberen te leren van de kennis van private bedrijven, daar is niet zo veel mis mee, maar die kunnen toch niet straks een cruciale rol in het Europese betalingsverkeer gaan spelen?", stelde PvdA-Kamerlid Nijboer de vraag.

Ook D66 ziet de betrokkenheid van Amazon niet zitten. "Dat lijkt me echt de wereld op z'n kop. Het is wel bekend dat ik geen fan ben van Amazon, maar los daarvan lijkt het me echt onverstandig om een Amerikaans bedrijf met zeer agressieve marketingtechnieken, nog los van hoe ze met hun personeel omgaan, hier de sleutels van een soort publieke infra in handen te geven", aldus Kamerlid Weyenberg.

Minister Kaag laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de ECB op 7 december tegenover het Europees Parlement en de Eurogroep heeft benadrukt dat het hier om vrijblijvende experimenten gaat, dat de bedrijven geen vergoeding krijgen en dat alle informatie over de pilots openbaar wordt. "De bedrijven die meedoen aan de pilot krijgen geen voorrangspositie of ander toekomstig voordeel", aldus Kaag. "Het betekent niet dat deze partijen straks daadwerkelijk een rol gaan spelen bij de verdere ontwikkeling van de digitale euro."