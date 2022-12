Omtzigt wil opheldering of overheid toegang had tot portals voor aangeven desinformatie

Kamerlid Pieter Omtzigt wil opheldering van het kabinet of de overheid toegang heeft gehad tot portals van social media voor het aangeven van desinformatie, alsmede of hiervan gebruik is gemaakt voor het weren van bepaalde content of het bannen van gebruikers. Meta en Twitter bieden overheidsdiensten portalen voor het rapporteren van desinformatie.

Vorige week kwam het kabinet met een rijksbrede strategie voor de aanpak van desinformatie. Een aantal dagen geleden meldde auteur en journalist David Zweig op basis van de Twitter Files dat de Amerikaanse overheid Twitter onder druk zette om informatie te censureren die waar was, maar ongemakkelijk was voor het Amerikaanse coronabeleid. Omtzigt wil nu weten of de Nederlandse overheid de afgelopen vier jaar toegang heeft (of heeft gehad) tot portals van social media voor het melden van desinformatie of het op andere manieren minder zichtbaar of onzichtbaar maken van bepaalde content en het waarschuwen of bannen van gebruikers.

"Indien het antwoord op vraag 2 luidt, dat zulk soort toegang bestond, kunt u dan aangeven wie die toegang had, over welke periode, bij welk bedrijf, op welke wijze daar gebruik van gemaakt is en toezicht op gehouden is en wat de wettelijke grondslag van het handelen was?", vraagt Omzigt verder, die ook de richtlijnen en werkinstructies wil hebben op basis waarvan mensen die werkzaam waren bij de Nederlandse overheid, posts op sociale media geflagd hebben. De Kamervragen van Omtzigt, die onder andere aan premier Rutte zijn gesteld, dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.

Eerder deze week stelde ook Kamerlid Van Haga van Groep van Haga Kamervragen over de Twitter Files. "Wat vindt u van de zogenaamde Twitter files die duidelijk zouden maken dat de Amerikaanse overheid op grote schaal sociale media hebben ingezet om onwelgevallige meningen rondom Covid-19 en de pandemiebestrijding de kop in te drukken en kritische mensen monddood te maken? Kunt u aangeven of en op welke schaal dat in Nederland ook is gebeurd?", zo wil hij van minister Kuipers van Volksgezondheid weten.