VS eist directe toegang tot biometrische data Europeanen voor visumvrij reizen

De Amerikaanse overheid eist directe toegang tot databases van Europese politiediensten met daarin biometrische gegevens van Europese burgers. De VS stelt deze toegang verplicht voor landen die aan het zogenoemde Visa Waiver Program meedoen, waarmee staatsburgers van bepaalde landen zonder visum naar de Verenigde Staten kunnen reizen.

Begin dit jaar verstuurde de Amerikaanse autoriteiten naar bijna alle EU-lidstaten een brief waarin de toegang tot vingerafdrukken en gezichtsafbeeldingen werd geëist. Het zou dan gaan om verdachte of veroordeelde criminelen en terroristen en asielzoekers. Later werden ook de registratiegegevens van inwoners genoemd, zo stelde journalist Matthias Monroy in een presentatie deze week (pdf).

De Europese Raad bevestigde afgelopen september dat de VS de brief had verstuurd om uiterlijk 2027 een "Enhanced Border Security Partnership" (EBSP) te willen sluiten, waarbij er meer data moet worden uitgewisseld om aan het Visa Waiver Program deel te kunnen blijven nemen. De Europese Raad zegt dat het de plannen van de VS intern heeft besproken en er aanvullende informatie is vereist, vooral over de omvang van de gevraagde biometrische data.

"Voor dit doel zal er tussen de EU en VS een dialoog op technisch niveau plaatsvinden", aldus de Raad. Twee weken geleden vonden er gesprekken tussen de EU en VS plaats, waar ook het Enhanced Border Security Partnership en de "waarde van bilateraal informatiedelen" onder dit programma werd besproken. Details zijn verder niet gegeven, behalve dat het voorstel in de toekomst op Europees niveau zal worden besproken.