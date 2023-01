Antwerpen kan door ransomware al maand lang geen parkeerboetes uitschrijven

Parkeerwachters in Antwerpen kunnen door de ransomware-aanval die de stadssystemen raakte al een maand lang geen parkeerboetes uitschrijven. Mogelijk is de stad daardoor 1,2 miljoen euro aan parkeerboetes misgelopen, zo meldt Het Laatste Nieuws. "Controleren of mensen betaald hebben, loopt vandaag moeilijker omdat de systemen niet gekoppeld zijn", bevestigt wethouder mobiliteit Koen Kennis. Het gaat om een app waarmee parkeerwachters controleren of iemand het parkeergeld heeft betaald.

Volgens HLN is de gemeente zo 1,2 miljoen euro misgelopen. "Maar dat is slechts een raming", reageert Kennis tegenover VRT NWS. "Het is zeer moeilijk om vast te stellen hoeveel het gaat kosten, omdat er veel veranderd is op vlak van parkeren ten opzichte van andere jaren. Er zijn andere parkeerzones gekomen en ook de tarieven zijn gewijzigd." Daarnaast zijn er mensen die wel parkeergeld betalen, waardoor het misgelopen bedrag lastig is in te schatten. De stad hoopt dat het probleem binnenkort is verholpen.

Door de aanval werd de dienstverlening aan burgers op allerlei vlakken beperkt en ontregelt. De gemeente werd in de nacht van 5 op 6 december getroffen door een ransomware-aanval. De aanvallers claimen dat ze persoonlijke informatie, paspoorten, identiteitskaarten, financiële documenten en andere gegevens in bezit hebben. Het zou om 557 gigabyte aan data gaan die de aanvallers naar eigen zeggen vandaag zouden publiceren als de gemeente het gevraagde losgeld niet betaalt.

De stad liet vanaf het begin weten niet met de criminelen te zullen onderhandelen of het losgeld te betalen. Vorige maand liet de gemeente weten dat het herstel naar verwachting tot eind januari zou duren. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt.