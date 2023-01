Meta krijgt Europese privacyboete van 390 miljoen euro voor gerichte advertenties

Meta heeft van de Ierse privacytoezichthouder een boete van 390 miljoen euro opgelegd gekregen wegens gerichte advertenties op Facebook en Instagram. Ook moet het Amerikaanse techbedrijf de manier veranderen waarop het toestemming vraagt voor gerichte advertenties. De huidige manier waarop Facebook en Instagram gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers laten zien is namelijk in strijd met de AVG. Dat melden de DPC en privacyorganisatie noyb, dat tegen Meta meerdere klachten indiende. Een uitspraak over WhatsApp wordt later deze maand verwacht.

Gerichte advertenties leveren bedrijven zoals Meta zeer veel geld op. Ze mogen echter niet zonder toestemming van de betreffende gebruikers worden getoond, aangezien hiervoor persoonlijke informatie wordt verwerkt. Toen de AVG in mei 2018 van kracht werd dacht Meta deze vereiste te kunnen omzeilen door een bepaling aan de algemene voorwaarden toe te voegen, waardoor gebruikers bij het accepteren van de voorwaarden ook automatisch akkoord gingen met gerichte advertenties.

Noyb, opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems, diende dezelfde maand nog bij verschillende Europese privacytoezichthouders een klacht in. Aangezien Meta het hoofdkantoor in Ierland heeft leidde de Ierse privacytoezichthouder DPC het onderzoek. De DPC nam ruim vier jaar de tijd voor het onderzoek en koos daarbij in eerste instantie de kant van Meta. De Ierse toezichthouder werd eind vorig jaar door de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de EDPB, teruggefloten.

De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Die oordeelden dat de AVG het niet toestaat dat de platformen van Meta, zoals Facebook en Instagram, hun algemene voorwaarden gebruiken als rechtvaardiging voor het verzamelen van persoonlijke gegevens voor het tonen van gerichte advertenties.

Noyb en de DPC laten vandaag weten dat Meta een boete heeft gekregen van 390 miljoen euro. 210 miljoen euro voor AVG-overtredingen door Facebook en 180 miljoen euro voor AVG-overtredingen door Instagram. De Ierse privacytoezichthouder was eerst van plan om een boete van 32 miljoen euro op te leggen, maar dat vonden de andere Europese toezichthouders te laag. Het is niet voor het eerst dat de DPC wordt teruggefloten vanwege de lage boetes die het wil opleggen. Dat gebeurde eerder ook al met boetes voor Instagram en WhatsApp. Veel Amerikaanse bedrijven hebben in Ierland hun hoofdkantoor. De DPC wordt geregeld verweten op de hand van techbedrijven te zijn, iets dat het zelf ontkent.

Verder moet Meta nu "opt-in" toestemming van gebruikers krijgen voor het tonen van gerichte advertenties. Iets dat het door middel van een "ja/nee" optie moet doen. Dit moet binnen drie maanden zijn gerealiseerd. "Het boetebedrag gaat naar Ierland, het land dat de kant van Meta koos en handhaving meer dan vier jaar vertraagde. Waarschijnlijk gaat Meta in hoger beroep, wat voor meer kosten voor noyb zal zorgen", stelt Schrems.

De privacyactivist noemt het zielig dat de DPC nu beweert dat de andere toezichthouders het min of meer eens waren en er alleen wat kleine aanpassingen waren vereist. "De kern van het probleem was dat Meta meer dan vier jaar illegaal gebruikersgegevens heeft verwerkt, de DPC Meta beschermde en op EU-niveau is weggestemd", aldus Schrems. Hij spreekt verder van een gigantische klap voor de inkomsten van Meta in de EU, alsmede van een grote klap voor de DPC, dat weer door de EDPB op zijn plek is gezet.

Update

Meta zegt teleurgesteld te zijn in het oordeel en is van plan om beroep aan te tekenen, zo laat het techbedrijf in een reactie weten.