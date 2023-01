Brits politie houdt verdachte na 13 jaar aan via tool om foto's te deblurren

De Britse politie heeft een verdachte die al dertien jaar werd gezocht via een zelfontwikkelde tool voor het deblurren van foto's en een afbeelding op social media weten aan te houden. De man werd verdacht van kindermisbruik. In 2010 verscheen beeldmateriaal op internet waarin geblurde foto's van de verdachte zichtbaar waren. Door het blurren was het echter niet mogelijk voor politie om de identiteit van de man vast te stellen.

In 2017 gingen de Italiaanse en Franse autoriteiten met de foto's aan de slag, die een voornaam aan de foto's wisten te koppelen en dat die waarschijnlijk in Ierland of Wales waren gemaakt. Dit was gebaseerd op de rotsen die op de foto's zichtbaar waren. Andere aanknopingspunten werden niet gevonden, waardoor het onderzoek dood liep, tot vorig jaar. Het Britse National Crime Agency (NCA) ontwikkelde een tool voor het deblurren van foto's.

Hierdoor werd het gezicht van de verdachte en zijn tot dan toe onbekende slachtoffer zichtbaar. Op basis van de eerder gevonden voornaam en een socialmediaprofiel kreeg de NCA de verdachte in het vizier. De man werd aangehouden en zijn woning doorzocht. Daar werd een fotocamera gevonden waarmee de in 2010 gevonden afbeeldingen waren gemaakt. Ook bleken de originele foto's op zijn laptop te staan. De man bekende eind vorig jaar schuld en is gisteren veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.