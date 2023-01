Kaag: digitale euro alleen invoeren bij duidelijke voordelen burgers en bedrijven

De digitale euro moet alleen worden ingevoerd als die duidelijke voordelen voor burgers, bedrijven en de bredere economie heeft, zo stelt minister Kaag van Financiën. Op dit moment bevindt de digitale euro zich bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog in de onderzoeksfase. Deze fase duurt naar verwachting tot het najaar van 2023. De Europese Commissie zal in het tweede kwartaal van dit jaar een wetsvoorstel uitbrengen voor de introductie van de digitale euro.

De digitale euro houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Zo maakte de Tweede Kamer zich vorig jaar zorgen over de privacygevolgen van de munt en pleitte de BoerBurgerBeweging (BBB) voor een referendum onder de Nederlandse bevolking over de invoering van de digitale euro. De Kamer maakt zich ook zorgen over de betrokkenheid van Amazon bij de ontwikkeling van een prototype van de digitale euro. De Europese Commissie heeft lidstaten opgeroepen op om actief deel te nemen aan het voorbereidende werk voor de introductie van de digitale euro, zo meldde Security.NL vorige maand.

Critici maken zich verder grote zorgen dat de overheid straks kan bepalen waar burgers hun geld aan mogen uitgeven, het te gebruiken is voor surveillance of het onderdrukken van kritische geluiden of oppositie. "Straks bepaalt de overheid waar jij je geld aan mag uitgeven", waarschuwde SP-Kamerlid Mahir Alkaya onlangs. "Stel je voor dat de overheid kan meekijken bij wat jij met je geld doet. Dan kom je in een soort massa-surveillance-staat terecht."

Volgens minister Kaag kan een digitale euro helpen om in de toekomst de strategische autonomie in het betalingsverkeer te vergroten en kan er tevens voor zorgen dat door de overheid uitgegeven geld een centrale plek blijft houden. "Als aanvulling op contant geld", zo schrijft de bewindsvrouw in de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad die later deze maand bijeenkomen en over de digitale euro zullen overleggen.

Kaag stelt dat de digitale euro alleen kan worden ingevoerd als er aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. "De eerste voorwaarde voor Nederland bij een mogelijke invoering van de digitale euro is in ieder geval dat er duidelijke voordelen moeten zijn voor consumenten, bedrijven en de bredere economie." Een andere cruciale voorwaarde volgens de minister is dat de privacy moet zijn gewaarborgd. Vorig jaar waarschuwden de Europese privacytoezichthouders dat als er een digitale euro komt niet alle transacties moeten worden gevolgd en nagetrokken.

Kaag stelt verder dat de digitale euro niet programmeerbaar mag zijn, wat inhoudt dat er bijvoorbeeld geen geldigheidsdatum of bestemming aan kan worden gekoppeld, zoals bij een cadeaubon het geval is. De vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad vinden op 16 en 17 januari plaats.