Twitter weet niet waar aangeboden data 200 miljoen gebruikers vandaan komt

Twitter weet niet precies waar de dataset vandaan komt met de gegevens van ruim 200 miljoen gebruikers die op internet wordt aangeboden, zo heeft het in een reactie laten weten. Vorige week bleek dat de e-mailadressen van ruim 211 miljoen Twitter-gebruikers zijn gelekt op internet. Volgens beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned was de data in 2021 verkregen door misbruik te maken van een Twitter-API waardoor de e-mailadressen die bij Twitterprofielen horen konden worden opgevraagd.

In een reactie stelt Twitter dat er geen bewijs is gevonden dat de aangeboden data is verkregen door misbruik te maken van een kwetsbaarheid in de systemen van Twitter. "De data is waarschijnlijk een verzameling van al publiek beschikbare data afkomstig van verschillende bronnen", zo stelt het bedrijf. Twitter zegt in contact te staan met privacytoezichthouders en andere relevante autoriteiten om opheldering over het "vermeende incident" te geven. Verder adviseert Twitter gebruikers om tweefactorauthenticatie in te schakelen.