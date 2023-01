Royal Mail kan door "cyberincident" tijdelijk geen internationale post versturen

Het Britse postbedrijf Royal Mail kan door een "cyberincident" voorlopig geen internationale post versturen. Het lot van meer dan een half miljoen pakketten en brieven is daardoor ongewis. Of er sprake is van een cyberaanval is nog onduidelijk. De Britse krant The Telegraph spreekt van een "vermoedelijke cyberaanval". Wel zijn het Britse National Crime Agency en National Cyber Security Centre ingeschakeld en heeft de Britse privacytoezichthouder ICO vragen gesteld.

Via onder andere Twitter roept Royal Mail het publiek op om tijdelijk geen internationale post te versturen zolang het probleem niet is opgelost. In een verklaring stelt het postbedrijf dat het non-stop bezig is om de verstoring te verhelpen. Dat doet zich voor in het "backofficesysteem" gebruikt om pakketten voor internationale verzending klaar te zetten en track en trace van internationale goederen mogelijk te maken. Het systeem wordt op zes locaties gebruikt, waaronder het distributiecentrum van de Royal Mail in Heathrow. Wanneer de problemen zijn opgelost is nog altijd onduidelijk, zo meldt de BBC.