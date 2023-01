NortonLifeLock waarschuwt klanten voor inbraak op online wachtwoordmanager

Securitybedrijf NortonLifeLock heeft een onbekend aantal klanten gewaarschuwd dat criminelen hebben ingebroken op hun Norton Password Manager, een online wachtwoordmanager, en adviseert alle opgeslagen inloggegevens direct te wijzigen. De wachtwoordmanager is te gebruiken via een Norton-account en kan wachtwoorden genereren en opslaan in een "online kluis". De wachtwoordmanager is beschikbaar als browser-extensie en app voor Android en iOS.

Volgens NortonLifeLock heeft een "ongeautoriseerde derde partij", met inloggegevens die via andere bronnen zijn verkregen, op het Norton-account van getroffen klanten ingelogd en kon zo ook toegang tot opgeslagen wachtwoorden krijgen. Dat blijkt uit een datalekmelding die het securitybedrijf bij de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Vermont heeft gedaan (pdf).

Het gaat hier om een credential stuffing-aanval. Bij credential stuffing worden eerder gelekte e-mailadressen en wachtwoorden gebruikt om op geautomatiseerde wijze toegang tot accounts te krijgen. Aanvallers kijken of ze met inloggegevens die bij website A zijn gestolen ook op website B kunnen inloggen. De aanval is alleen mogelijk wanneer gebruikers hun wachtwoorden hergebruiken en bedrijven dergelijke geautomatiseerde aanvallen niet detecteren en blokkeren.

Door op het Norton-account in te loggen heeft de aanvaller naam, telefoonnummer en adresgegevens in handen buitgemaakt. "We kunnen niet uitsluiten dat de ongeautoriseerde derde partij de gegevens in de wachtwoordmanager heeft verkregen, met name als je Password Manager key gelijk is, of erg lijkt, op die van je Norton-account", aldus de brief. De aanvaller kan de inloggegevens in de kluis vervolgens zelf gebruiken of delen met anderen, zo stelt NortonLifeLock verder.

Het securitybedrijf heeft het wachtwoord van getroffen klanten gereset en adviseert, als klanten hetzelfde wachtwoord op ander websites gebruiken, het daar ook te wijzigen. Verder stelt NortonLifeLock dat klanten alle in de online wachtwoordmanager opgeslagen wachtwoorden direct moeten wijzigen. Tevens stelt het securitybedrijf dat klanten geregeld hun wachtwoorden zouden moeten wijzigen. Het periodiek wijzigen van wachtwoorden, tenzij er een datalek heeft plaatsgevonden, wordt door beveiligingsexperts en overheidsinstanties juist afgeraden omdat mensen dan vaak een zwakker wachtwoord kiezen.