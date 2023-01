Kaag: Nederland stelt harde voorwaarden aan invoering van digitale euro

Nederland stelt harde voorwaarden aan de invoering van een digitale euro, waaronder voordelen voor burgers en bedrijven en waarborging van privacy, zo stelt minister Kaag van Financiën. Vandaag en morgen vinden er vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad plaats die onder andere over de digitale euro gaan, zo meldde Security.NL vorige week al.

Naar aanleiding van de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad stelden verschillende partijen in de Tweede Kamer vragen. Zo vroeg de PVV of Nederland harde voorwaarden heeft om met de invoering van de digitale euro in te stemmen. "De voorwaarden die ik eerder noemde en die ook uw Kamer heeft meegegeven zijn (1) duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en brede economie; (2) waarborging van privacy; (3) overeenstemming met het anti-witwasraamwerk; (4) waarborgen voor de financiële stabiliteit en (5) een niet-programmeerbare digitale euro; dit zijn inderdaad harde voorwaarden", aldus Kaag.

Op dit moment bevindt de digitale euro zich bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog in de onderzoeksfase. Deze fase duurt naar verwachting tot het najaar van 2023. De Europese Commissie zal in het tweede kwartaal van dit jaar een wetsvoorstel uitbrengen voor de introductie van de digitale euro. "De vraag of het kabinet kan instemmen met invoering van een digitale euro kan pas worden beantwoord als het voorstel van de Commissie er ligt en de onderhandelingen erover zijn afgerond. Dan pas kan worden beoordeeld of het voorstel voldoet aan de voorwaarden die Nederland stelt", laat de minister verder weten.

Kaag voegt toe dat het kabinet het voorstel van de Commissie op de eerder genoemde voorwaarden zal beoordelen. "Zoals bij alle Europese voorstellen heeft de Kamer zelf ook uitgebreide mogelijkheden om het kabinetsstandpunt dan te bevragen en (waar de Kamer dit nodig acht) eventueel bij te sturen." De minister herhaalt tevens dat het al dan niet invoeren van de digitale euro een politiek besluit zal zijn en dat dit ook geldt voor de belangrijkste elementen in het ontwerp van de digitale euro. "Zonder akkoord van de Raad en het Europees Parlement zal de ECB niet kunnen besluiten tot invoering van de digitale euro."