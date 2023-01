Minister wil privéadressen journalisten niet afschermen in het Kadaster

Minister De Jonge wil privéadressen van journalisten niet afschermen in het Kadaster om zo bedreigingen te voorkomen. In plaats daarvan zet hij in op het strafbaar stellen van doxing en het verantwoord omgaan met gegevens. Dat laat de minister weten op Kamervragen van D66.

Twee jaar geleden werd het kabinet door de Tweede Kamer via een motie opgeroepen om ervoor te zorgen dat het Kadaster geen privéadressen meer verstrekt van ingeschrevenen die aangeven dat niet te willen. De motie is echter nog altijd niet uitgevoerd, aanleiding voor D66-Kamerleden Van Ginneken en Sjoerdsma om minister De Jonge om opheldering te vragen.

"Ik begrijp goed wat intimidatie of geweld met mensen doet en deel de zorg van de Kamer hieromtrent. De oplossing van het probleem schuilt in mijn ogen echter niet in het afschermen van privéadressen, maar in het strafbaar stellen van doxing en het verantwoord omgaan met gegevens", reageert De Jonge.

Volgens de minister is het belang van het openbare Kadaster-register groot. "Dankzij het Kadaster is sprake van een gelijke informatiepositie, kan iedereen onderzoeken wie eigenaar is van een registergoed en welke rechten daarop zijn gevestigd en geldt derdenbescherming, zoals door de wetgever bepaald en vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek."

De Jonge stelt dat het afschermen van privéadressen in de Basisregistratie Kadaster, gezien de rol van het register, geen echte oplossing is. In 6,5 miljoen van de in totaal 8 miljoen gevallen is het woonadres gelijk aan het objectadres. De minister voegt toe dat alleen professionele gebruikers van de Basisregistratie Kadaster op naam kunnen zoeken. Vorig jaar waren er ruim dertigduizend van dergelijke gebruikers.

Van Ginneken en Sjoerdsma vroegen de minister ook of hij bereid is om in afwachting van de een wijziging van het Kadasterbesluit, aan de slag te gaan met het mogelijk maken van het afschermen van het adres van journalisten. Dat ziet De Jonge gezien de rol van het Kadaster niet zitten. "Een wijziging van het Kadasterbesluit in de zin van het mogelijk maken van het afschermen van objectadressen van mensen behorend tot bepaalde beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld de journalistiek, is niet in voorbereiding."