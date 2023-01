Let's Encrypt voor bijna zestig procent afhankelijk van sponsoren

Certificaatautoriteit Let's Encrypt, dat sinds 2015 meer dan drie miljard gratis tls-certificaten heeft uitgegeven die websites gebruiken voor het opzetten van een versleutelde verbinding en om zichzelf te identificeren, is dit jaar voor bijna zestig procent afhankelijk van sponsoren. De overige veertig procent moet via donaties worden binnengehaald.

Let's Encrypt heeft een volledig versleuteld web als doel en wil dit bereiken door tls-certificaten gratis uit te geven en de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken. Toen de certificaatautoriteit begon was slechts een kwart van de websites via een https-verbinding beschikbaar. Inmiddels is dat meer dan tachtig procent. Op dit moment zijn er 310 miljoen domeinen met een certificaat van Let's Encrypt.

Non-profitorganisatie Internet Security Research Group (ISRG) is verantwoordelijk voor Let's Encrypt. "In 2015 werd het werk dat ISRG wilde doen door velen als gewaagd gezien, als niet onvoorstelbaar. Destijds werd SSL/TLS door minder dan veertig procent van de geladen webpagina's gebruikt. Het verkrijgen van een certificaat was kostbaar en complex. Ons doel was om SSL-certificaten eenvoudig, gratis en geautomatiseerd te maken", zegt Dan Fernelius van de ISRG.

Destijds besloten negentien sponsoren de organisatie hierbij te helpen. Daarvan zijn er zeventien nog steeds als sponsor verbonden, waaronder Akamai, Cisco, Mozilla, Google en de Electronic Frontier Foundation. In totaal telt Let's Encrypt nu zeventig sponsoren, die dit jaar voor bijna zestig procent van het operationele budget verantwoordelijk zijn.