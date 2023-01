"Criminelen verdienden vorig jaar zeker 457 miljoen dollar met ransomware"

Criminelen hebben vorig jaar zeker 457 miljoen dollar met ransomware verdiend, zo stelt Chainanalysis, een bedrijf dat blockchain-analyse doet. Het bedrag is een daling ten opzichte van 2020 en 2021, toen het nog om bedragen van respectievelijk 765 miljoen en 766 miljoen dollar ging. Chainanalysis benadrukt dat de werkelijke bedragen veel hoger zijn, aangezien niet alle crypto-adressen waar slachtoffers het losgeld naar overmaken bekend zijn.

Volgens hert analysebedrijf blijkt uit de beschikbare data dat de meeste ransomwaregroepen het losgeld van slachtoffers naar bekende, gecentraliseerde cryptobeurzen sturen om te witwassen. Er was in 2022 hier zelfs een stijging van zichtbaar. Ging in 2021 nog 39 procent van het waargenomen losgeld naar "mainstream" cryptobeurzen, vorig jaar was dat 48 procent. Het aandeel dat naar "risicovolle" cryptobeurzen ging daalde van 11 procent naar bijna 7 procent.

Het gebruik van cryptomixers voor het witwassen van losgeld nam wel toe, van bijna 12 procent naar 15 procent, zo stelt Chainanalysis. Via cryptomixers kunnen gebruikers cryptovaluta van één wallet in een "pool" storten en met een andere wallet opnemen. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om anoniem geld te doneren, maar kunnen mensen ook hun cryptovaluta beschermen.

Volgens Chainanalysis is de belangrijkste ontwikkeling dat slachtoffers van ransomware minder bereid zijn om te betalen terwijl er geen sprake is van een daling van het aantal aanvallen. Daarnaast zijn verzekeringsmaatschappijen minder geneigd om het losgeld dat hun cliënten willen betalen te verzekeren. Ook stellen verzekeraars strengere eisen aan bedrijven als die een verzekering willen afsluiten, zoals allerlei back-upmaatregelen. Hierdoor kunnen bedrijven van een aanval herstellen zonder het losgeld te hoeven betalen.