Regering komt in april met reactie op advies om sms'jes politieke top te archiveren

De regering komt in april met een reactie op het vorige week gegeven advies om sms- en chatberichten van de politieke top automatisch te archiveren. In de reactie zullen ook verschillende moties worden meegenomen die werden ingediend tijdens het debat over het wissen van sms-berichten door premier Rutte.

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) stelde vorige week dat sms- en chatberichten van bewindslieden automatisch in een beheersysteem moeten worden opgeslagen. Het Adviescollege werd ingesteld na het nieuws dat premier Rutte sms-berichten van zijn telefoon zelf verwijderde. Volgens het college staat overheidsinformatie al lang niet meer alleen in rapporten, nota’s of e-mails, maar ook in chatberichten van bestuurders en overheidsmedewerkers.

Deze chatberichten kunnen belangrijke informatie bevatten. Dit geldt zeker wanneer deze worden verstuurd of ontvangen door personen met een sleutelfunctie bij de overheid. Volgens het adviescollege is toegang tot overheidsinformatie noodzakelijk voor het goed functioneren van het openbaar bestuur en de democratische rechtstaat.

Het college adviseert daarom de werkgerelateerde chatberichten van personen in sleutelfuncties op te slaan in een beheersysteem van de organisatie. Het gaat dan om de chatberichten van bewindslieden, bestuurders en de ambtelijke top. Dit moet niet handmatig en per stuk gebeuren, maar structureel, als geheel en zoveel mogelijk geautomatiseerd. "Op die manier blijven deze chatberichten toegankelijk voor de organisatie én voor informatieverzoeken van anderen", zo staat in het adviesrapport.

Dat werd vorige week aangeboden aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. "Op basis van dit advies en met de aanbevelingen van de inspectie overheidsinformatie en erfgoed, de parlementair advocaat en de regeringscommissaris informatiehuishouding, volgt er binnen drie maanden een Kabinetsreactie", zo laat het ministerie weten.

Uit het planningsoverzicht Digitale Zaken van het ministerie blijkt dat de kabinetsreactie in het tweede kwartaal volgt, wat inhoudt dat dit in april zal zijn. In deze reactie zullen ook drie moties worden meegenomen die werden ingediend tijdens het debat over de sms'jes van premier Rutte. Het gaat onder andere om het opstellen van een uniforme werkwijze voor bewindspersonen om sms- en chatberichten te archiveren en in die werkwijze voor meer controle en waarborgen te zorgen, alsmede een motie over het integraal archiveren van chatberichten.