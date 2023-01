Apple ID op iPhones en Macs nu met fysieke security keys te beveiligen

Apple heeft nieuwe versies van iOS, iPadOS en macOS uitgebracht waardoor gebruikers hun Apple ID nu met een fysieke security key kunnen beveiligen. Security keys worden door Apple omschreven als een "optionele geavanceerde beveiligingsfeature" voor mensen die extra bescherming tegen gerichte aanvallen willen, zoals phishing of social engineering.

De security key wordt als tweede factor gebruikt bij het inloggen op een Apple ID. In plaats van de zescijferige verificatiecode die normaal wordt gebruikt moet de gebruiker dan zijn security key aansluiten of in het geval van nfc in de buurt van het apparaat houden. "De fysieke sleutel vervangt de zescijferige verificatiecodes normaal gebruikt bij tweefactorauthenticatie, wat voorkomt dat deze informatie door een aanvaller kan worden opgevraagd of onderschept", aldus Apple.

Het techbedrijf waarschuwt gebruikers dat ze verantwoordelijk zijn voor hun security keys. Wie de apparaatjes verliest kan de toegang tot zijn account permanent verliezen, aldus Apple. Om security keys te kunnen gebruiken is minimaal iOS 16.3, iPadOS 16.3 of macOS Ventura 13.2 vereist.