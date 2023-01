Coinbase krijgt boete van 3,3 miljoen euro voor overtreden registratieplicht DNB

Cryptobeurs Coinbase heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van ruim 3,3 miljoen euro gekregen voor het overtreden van de registratieplicht. Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB.

Coinbase bood cryptodiensten aan in Nederland zonder deze verplichte registratie, waardoor het in overtreding was, aldus De Nederlandsche Bank. Bij het bepalen van het boetebedrag heeft DNB meegenomen dat Coinbase mondiaal één van de grootste aanbieders van cryptodiensten is. Bovendien heeft Coinbase in Nederland een aanzienlijk aantal klanten dat cryptodiensten afneemt.

Daarnaast heeft Coinbase volgens DNB een concurrentievoordeel gehad doordat het bedrijf geen heffingen aan DNB heeft afgedragen en ook geen andere kosten heeft hoeven maken in verband met doorlopend toezicht door DNB. Een andere belangrijke reden voor de hoogte van het boetebedrag is dat de overtredingen gedurende een lange periode hebben plaatsgevonden: sinds 15 november 2020 tot in ieder geval 24 augustus vorig jaar. DNB noemt deze overtredingen dan ook zeer ernstig.

"De registratieplicht voor cryptodienstverleners is op 21 mei 2020 ingevoerd omdat bij cryptodiensten een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met crypto’s. Zonder die registratieplicht is minder goed in de gaten te houden of het risico op criminele geldstromen voldoende wordt tegengegaan", aldus DNB. Coinbase kan tot en met 2 maart bezwaar maken tegen de boete. Eerder legde DNB cryptobeurs Binance voor het overtreden van de registratieplicht een zelfde boete op.