VS looft 10 miljoen dollar uit voor link tussen Hive-ransomware en buitenlandse regering

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie over een relatie tussen de Hive-ransomware en een buitenlandse regering. Gisteren werd bekend dat de servers van de criminelen achter de Hive-ransomware tijdens een internationale politieoperatie, waar ook de Nederlandse politie aan deelnam, offline zijn gehaald.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten wist de FBI eind juli vorig jaar toegang tot de systemen van de Hive-groep te krijgen en kreeg zo controle over de decryptiesleutels voor het ontsleutelen van data en deelde die met slachtoffers. In totaal verstrekte de Amerikaanse opsporingsdienst meer dan driehonderd decryptiesleutels aan actief aangevallen slachtoffers van de Hive-ransomware. Daarnaast werden er nog eens meer dan duizend decryptiesleutels gedeeld met eerdere slachtoffers van de ransomware.

De FBI stelt dat de Hive-ransomware verantwoordelijk is voor aanvallen op meer dan vijftienhonderd organisaties. Slachtoffers zouden de criminelen meer dan honderd miljoen dollar losgeld hebben betaald. Net als bij andere ransomwaregroepen heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een beloning uitgeloofd voor informatie over de Hive-groep. Het gaat dan specifiek om informatie waaruit blijkt dat er een relatie tussen de Hive-groep en een buitenlandse regering is, of dat de Hive-groep in opdracht van een buitenlandse regering aanvallen tegen de Amerikaanse vitale infrastructuur heeft uitgevoerd.