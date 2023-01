Belgen stuurden vorig jaar 6 miljoen verdachte e-mails door naar overheid

Belgische internetgebruikers hebben vorig jaar zes miljoen verdachte e-mails doorgestuurd naar het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) van de Belgische overheid. Een stijging ten opzichte van 2021, toen het nog om 4,5 miljoen e-mails ging. Het gaat dagelijks om 16.500 e-mails waarvan gebruikers vermoeden dat het phishingmails zijn. Dankzij de doorgestuurde e-mails kon het CCB ruim 664.000 unieke url's en meer dan 76.000 unieke domeinen laten blokkeren.

"Dit is een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking tussen de bevolking en de overheid en is uniek in Europa. Het toont aan dat ons land met beperkte middelen toch heel veel kan bereiken", zegt Miguel De Bruycker van het CCB. "Door samen de strijd aan te gaan tegen de cybercriminaliteit zullen we die de komende jaren stevig kunnen terugdringen. Er is nog veel werk aan de winkel, maar we mogen niet opgeven."

Vorig jaar publiceerde het CCB meer dan tachtig waarschuwingen over de meest voorkomende actuele phishingmails. Gingen veel phishingmails in 2021 en begin 2022 nog over de coronapandemie, zoals het bestellen van mondmaskers en inschrijven voor coronavaccinaties, het voornaamste phishingthema vorig jaar was de energiecrisis. Verder was het volgens het CCB opvallend dat de phishinglink in phishingmails vorig jaar soms werd vervangen door een qr-code. "Het resultaat is echter hetzelfde: je wordt naar een verdachte website geleid waar er wordt gevraagd om je gegevens in te vullen."