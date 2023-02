Politie neemt 200 telefoons Exclu-gebruikers in beslag en stelt server veilig

Tijdens de operatie tegen de versleutelde communicatiedienst Exclu heeft de politie tweehonderd telefoons van gebruikers in beslag genomen en meteen onderzocht. Dit weekend werd ook de server van Exclu veiliggesteld, zo is vandaag bekendgemaakt. Exclu werd vorige week door de politie uit de lucht gehaald, nadat het ruim vijf maanden met berichten van gebruikers had meegelezen.

Naar schatting had de chatdienst, waarvoor 1600 euro per jaar moest worden betaald, zo’n drieduizend gebruikers waarvan 750 Nederlandstaligen. Exclu claimde het "meest geraffineerde communicatieplatform" te bieden, voorzien van end-to-end encryptie en de optie om telefoons op afstand te wissen. Tijdens de operatie zijn 45 personen in Nederland, Duitsland en België aangehouden. Het gaat zowel om gebruikers als de eigenaren van de chatdienst.

"De afgelopen dagen werden ook vele computers, laptops en telefoons in beslag genomen. Zo’n tweehonderd telefoons zijn direct onderzocht door forensisch en digitaal specialisten in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De politie hoopt op basis hiervan meer informatie te vergaren voor de opsporingsonderzoeken naar de verdachten", zo laat de politie weten. Het onderzoek is nog gaande en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.