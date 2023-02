ING lanceert dienst die saldo- en transactiedata analyseert voor persoonlijk advies

Door Anoniem: "Klanten zijn niet verplicht om gegeven tips op te volgen" .



Gelukkig maar. Een tip is namelik geen bevel. Maar dat komt vast nog wel, Ben benieuwd oof deze nieuwe "service" is ontstaan door de klant hierbij te betrekken of meer een zoveelste poging van hogerhand om te bepalen wat goed voor ons is.

Een stompzinnige reclamestunt, meer is het niet. Een tip: Nooit vragen, altijd eisen (in het geval van bijv. contante geldopnames van boven HUN 'limiet'). Het is UW geld waar ze van op vakantie gaan.