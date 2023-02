Schade door Engelstalige telefoonfraude vorig jaar zeker 1,2 miljoen euro

Oplichters die gebruikmaken van Engelstalige "bandjes" om mensen op te lichten hebben vorig voor zeker 1,2 miljoen euro schade veroorzaakt, zo laat de Fraudehelpdesk vandaag weten. In 2021 bedroeg de schade nog 750.000 euro. Slachtoffers worden gebeld en krijgen wanneer zij opnemen een computerstem te horen die onder andere van de ‘National Police’, ‘Dutch Supreme Court’ of het ‘Ministry of Justice’ afkomstig zou zijn.

Volgens de boodschap wordt er misbruik gemaakt van het BSN-nummer of is de gebelde persoon onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en financiering van terrorisme. Voor verdere informatie moet het slachtoffer het cijfer 1 intoetsen en wordt daarna doorverbonden met een "agent", die in werkelijkheid een oplichter is. Zo stelt de oplichter dat slachtoffers hun geld moeten "veiligstellen" door het naar een andere rekening over te maken of wordt er gevraagd software te installeren waarmee de oplichter de computer van het slachtoffer op afstand kan overnemen.

Vorig jaar ontving de Fraudehelpdesk tienduizend meldingen van mensen over Engelstalige telefoonfraude. In 136 gevallen stonden mensen gegevens of geld af. Het gemelde schadebedrag bedroeg 1,2 miljoen euro. Met name Engelstaligen werden opgelicht, aldus de Fraudehelpdesk. In 2021 klopten honderd slachtoffers bij de Fraudehelpdesk aan, die voor 750.000 euro waren opgelicht. Het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedrag ligt waarschijnlijk veel hoger, aangezien het hier alleen om slachtoffers gaat die melding bij de Fraudehelpdesk deden.