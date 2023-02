"Bijna 19.000 VMware ESXi-servers missen update voor aangevallen lek"

Bijna negentienduizend VMware ESXi-servers missen de beveiligingsupdate waar de huidige ransomware-aanvallen vermoedelijk actief misbruik van maken. Daarnaast hebben de aanvallers bij negenhonderd al besmette servers een nieuwe ransomware-versie geïnstalleerd waarvoor de eerdere herstelscripts niet werken. Dat melden securitybedrijf Rapid7 en Censys.

ESXi, onderdeel van VMware's vSphere, is een 'bare metal hypervisor' voor het virtualiseren van besturingssystemen. De virtualisatiesoftware wordt direct op een server geïnstalleerd en kan vervolgens het gevirtualiseerde besturingssysteem laden. In februari 2021 kwam VMWare met beveiligingsupdates voor meerdere kwetsbaarheden in de software, waaronder CVE-2021-21974. Via dit beveiligingslek kan een aanvaller op kwetsbare servers code uitvoeren. De huidige ransomware-aanvallen zouden misbruik van deze kwetsbaarheid maken.

Volgens Rapid7 zijn er op internet nog bijna negentienduizend ESXi-servers te vinden waar de beveiligingsupdate voor CVE-2021-21974 niet is geïnstalleerd. Dat stelt het securitybedrijf op basis van eigen onderzoek. Bij de aanvallen wordt de ESXiArgs-ransomware geïnstalleerd. Zodra er toegang is verkregen versleutelt de ransomware de configuratiebestanden op de ESXi-servers, waardoor de aangemaakte virtual machines onbruikbaar zijn geworden.

Onderzoekers ontdekten een manier om de versleutelde configuratiebestanden op basis van een onversleuteld flat-bestand te herstellen. Vervolgens kwam de Amerikaanse overheid met een eigen herstelscript. In een reactie op deze ontdekking kwamen de aanvallers met een nieuwe ransomware-versie die deze kwetsbaarheid niet bevat en niet via het herstelscript is te herstellen. Securitybedrijf Censys laat weten dat de aanvallers deze ransomware op al besmette ESXi-servers uitrollen. Al meer dan negenhonderd gecompromitteerde servers hebben deze "upgrade" ontvangen.

Daarnaast stellen de onderzoekers van het bedrijf dat de aanvallers geen gebruikmaken van een kwetsbaarheid in OpenSLP, zoals aanwezig in CVE-2021-21974. SLP (Service Location Protocol) is een protocol waarmee netwerkapplicaties het bestaan, de locatie en configuratie van netwerkdiensten op het netwerk kunnen vinden. Naar aanleiding van de aanvallen kregen beheerders het advies om OpenSLP op ESXi-servers uit te schakelen, maar verschillende slachtoffers van de ransomware laten weten dat dit bij hun al het geval was. Dat zou suggereren dat de aanvallers geen gebruik van CVE-2021-21974 maken, aldus Censys. Wat dan wel de gebruikte aanvalsvector is laat het bedrijf niet weten.