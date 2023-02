Big Brother Award voor minister Bruins Slot en Eurocommissaris Johansson

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Eurocommissaris Johansson hebben de Big Brother Awards gewonnen, de prijs voor de grootste privacyschenders van het jaar. Uit vier genomineerden, de Amsterdamse burgemeester Halsema, minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken, minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en Eurocommissaris Johansson, koos het publiek de laatstgenoemde wegens het plan om alle chatberichten en ander internetverkeer van Europese burgers te controleren.

"De Europese Commissie ondermijnt met dit wetsvoorstel de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet. Het betekent namelijk dat platforms, en indirect ook autoriteiten, alle chats, foto’s en video’s van hun gebruikers zullen moeten beoordelen", aldus burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, dat de Big Brother Awards organiseert. De burgerrechtenorganisatie noemt het "misschien wel de grootste bedreiging voor vertrouwelijke communicatie op het internet op dit moment." Het publiek was het met Bits of Freedom eens, want Johansson won de award in een nek-aan-nekrace. De Eurocommissaris nam de award digitaal in ontvangst.

Naast het publiek mochten ook experts een Big Brother Award uitreiken, die naar minister Bruins Slot ging. Ze kreeg de prijs wegens de "datahonger van de geheime diensten" en het afbreken van het toezicht op diezelfde diensten. Volgens Bits of Freedom wordt gesteld dat de inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden nodig hebben om wendbaarder te zijn en sneller te kunnen reageren. Maar uit documenten die de burgerrechtenbeweging opvroeg blijkt een heel ander beeld, zo laat de organisatie weten. In tegenstelling tot haar voorgangers, die om soortgelijke redenen de afgelopen jaren in de prijzen vielen, was de minister niet bij de uitreiking aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.