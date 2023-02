NFI en Hogeschool Leiden werken samen bij nieuwe opleiding digital forensics

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Hogeschool Leiden gaan nauw samenwerken bij de nieuwe master Digital Forensics. Onderzoekers van het NFI zullen onder andere gaan lesgeven bij de nieuwe tweejarige deeltijd masteropleiding. Studenten zullen op hun beurt het NFI helpen met onderzoek en experimenten.

"Dit is een nieuwe weg die het NFI inslaat in samenwerking met universiteiten en hogescholen. De ervaring van NFI-ers geeft studenten een goed beeld van het werk in de praktijk. De kennis en creativiteit van studenten stimuleren op hun beurt innovaties bij het NFI", zegt Hans Henseler, werkzaam bij het NFI en lector Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden.

Volgens het NFI is er steeds meer vraag naar digitaal forensisch onderzoekers. Onlangs organiseerde het NFI een hackaton met de hogeschool met als doel om nieuwe innovaties voor de digitale forensische zoekmachine Hansken te ontwikkelen. "De studenten waren echt een innovatieve motor", aldus Henseler. Hij denkt dat de samenwerking met de Hogeschool de opsporing ook helpt in de huidige krappe arbeidsmarkt voor ict-personeel. "Dit is natuurlijk een uitgelezen kans om studenten te laten zien hoe leuk het is om in de digitale opsporing te werken."