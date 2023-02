Agenten veroordeeld voor doorspelen van informatie uit politiesystemen

De rechtbank Overijssel heeft twee politieagenten van 32 en 33 jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 34 dagen en taakstraffen van 240 respectievelijk en 180 uur voor het schenden van hun ambtsgeheim en computervredebreuk. De twee zochten, zonder dat dit voor hun werk noodzakelijk was, doelgericht naar informatie over onder andere hennepkwekerijen in politiesystemen en speelden die vervolgens door.

Eén van de twee deed dit ook naar personen die zich in het criminele milieu bevonden en onderdeel uitmaakten van een criminele organisatie. "Door zich niet als integer politieambtenaar te gedragen, heeft verdachte het vertrouwen in en het aanzien van de politie zeer ernstig geschaad. Een onkreukbaar politiekorps is voor het functioneren van de rechtsstaat een absoluut vereiste. Verdachte heeft ook het in hem door zijn werkgever gestelde vertrouwen ernstig geschonden", zo oordeelde de rechter.