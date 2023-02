Kuipers wil infrastructuur achter Corona Opt-In via "stop-knop" behouden

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil de infrastructuur achter het Corona Opt-In, waardoor medische gegevens van miljoenen Nederlanders zonder voorafgaande toestemming kunnen worden uitgewisseld, via een "stop-knop" behouden. Daarnaast blijkt dat een ziekenhuis in strijd met de regels het Corona Opt-in voor alle patiënten op de spoedeisende hulp heeft gebruikt. Dat laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De Nederlanders om wie het gaat hadden nog geen keuze gemaakt of ze hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken. Om de huisartsgegevens van deze groep toch te kunnen raadplegen werd de 'Corona Opt-in' bedacht. Daarmee kunnen zorgverleners op de Huisartsenpost (HAP) of de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) medische informatie van patiënten bij de huisarts opvragen.

Dit zou volgens de bedenkers de triage van patiënten die corona hebben, of waarvan dit wordt verwacht, moeten versnellen. Voordat zorgverleners de dossiers mogen raadplegen moet de patiënt, als die hiertoe in staat is, nog wel mondeling toestemming geven.

"De lage ziektelast van het virus betekent wel dat op dit moment de noodzaak voor gebruik van de Corona Opt-in ontbreekt en dat het tijdelijk buiten gebruik stellen aan de orde is", aldus Kuipers. De minister wil de onderliggende infrastructuur door middel van een "stop-knop" behouden. "De stop-knop maakt het mogelijk de Corona Opt-in buiten gebruik te stellen zonder dat de daarvoor ingebouwde techniek verloren gaat", merkt Kuipers op.

De minister stelt dat de stop-knop het mogelijk maakt om het Corona Opt-in snel in en uit te schakelen wanneer dat nodig is gezien de epidemiologische situatie. "Totdat een wettelijk kader gereed is, acht ik dit in de huidige situatie van belang", legt de bewindsman verder uit. "Het is belangrijk dat de stop-knop zo snel mogelijk in de systemen wordt ingebouwd." Het streven is om de uitwisselingen op basis van de Corona Opt-in op 1 april van dit jaar uit te zetten.

Ziekenhuis

Het Corona Opt-In is alleen bedoeld voor patienten van wie vaststaat of wordt vermoedt dat ze corona hebben. Uit opgehaalde gegevens bleek dat één ziekenhuis zich hier niet aan hield en het Corona Opt-in voor "vrijwel alle patiënten" inzette. Het ziekenhuis deed dit naar eigen zeggen om de druk op de zorg op de spoedeisende hulp te verminderen en goede zorg te kunnen leveren. Inmiddels heeft het ziekenhuis de werkwijze aangepast aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens aan het Corona Opt-in stelt.

Mensen die hun gegevens niet met de HAP of SEH willen delen hebben hiervoor drie opties. Dit kan rechtstreeks bij de huisarts, via het toestemmingsformulier op Volgjezorg.nl of het digitaal doorgeven via Volgjezorg.nl. Het is ook mogelijk om de keuze telefonisch door te geven aan de huisarts en het toestemmingsformulier per post of per email te versturen.