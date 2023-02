Snowboardfabrikant Burton door cyberincident al dagen zonder online orders

De webshop van snowboardfabrikant Burton kan door een "cyberincident" al dagen geen online bestellingen verwerken. Afgelopen dinsdag meldde het bedrijf op de eigen website dat het met een cyberincident te maken had gekregen dat invloed op een deel van de bedrijfsvoering had. Om wat voor incident het precies gaat is niet bekendgemaakt.

Burton stelt dat het met externe specialisten samenwerkt om de aard en omvang van het incident te onderzoeken en het bezig is om de bedrijfsvoering te omzeilen, maar vooralsnog geen online bestelling kan verwerken. Drie dagen later is de situatie nog onveranderd. Burton, dat zowel in de Verenigde Staten als Europa winkels heeft, roept klanten op om bij fysieke winkels te kopen. Wanneer de situatie is hersteld is onbekend.