Ouderenbond wil dat apothekers worden verplicht contant geld te accepteren

Eigenlijk zouden alle publieke locaties die met overheids en/of gemeente geld worden ondersteund cash moeten accepteren.

Wanneer banken teveel geld vragen moet je DAT aanpakken, of het zelf gaan regelen als gemeente. Dan kunnen alle gemeente-theaters, bibliotheken enz hun cash laten droppen bij de gemeente die dat dan giraal afhandelt. Als de banken niet willen, moeten ze maar voelen... er is nu geen concurentiedrang bij banken voor kwaliteit en klantvriendelijkheid.. er is alleen een drang om alles digitaal te doen en geen kantoren meer te hebben.



Eerste stap hiervoor is dat bankrekeningen portabel moeten zijn... Dus die oelewapper die nu als IBAN heeft geregeld dat het bijvoorbeeld INGB01-20093-233 als bankrekening is geworden moeten ze hartelijk feliciteren en ter plekke een Tesla geven onderweg naar Mars.

We zitten in 1 Europa, dus bankrekeningen moeten portabel worden in ieder geval heel europa.. regel het maar.. jullie zijn banken, gewoon doen.



Wanneer mensen zonder gezeik van bank kunnen wisselen is er ineens concurentie, zullen ze niet leuk vinden, ze zullen jarenlang traineren, zoals ook de telco's dat gedaan hebben maar inmiddels kun je ook al jaren je 06 nummer meenemen... Dat moet ook gebeuren met je bank... Want zij weten ook dat niemand voor 1 euro per maand zijn bankrekening gaat omzetten naar een andere... Ze gaan voor 5 cent goedkopere pindakaas wel naar een andere supermarkt, of een SSD die elders 50 cent goedkoper is naar een andere IT shop....

Dan zouden ze zeker voor deze belachelijke bedragen die nu gevraagd worden naar een andere bank.... Dat ze dat niet dus betekent dus dat er geen concurentie is... en dat hebben die banken goed geregeld met vage EU regels...