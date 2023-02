Vodafone laat oude telefoons recyclen en wissen in Utrechtse pop-up store

Vodafone is in Utrecht een pop-up store gestart waar mensen data van oude telefoons kunnen laten veiligstellen, om die vervolgens te laten wissen en recyclen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bewaart ruim de helft van de Nederlanders oude telefoons in huis. Ondanks de metalen in telefoons, zoals goud, platina en zilver, worden oude mobieltjes zelden ingeleverd of gerecycled, aldus Vodafone. Dit zou mede komen door de sentimentele waarde van oude foto’s of video’s die daarop staan.

Bij de pop-up store op het Stationsplein in Utrecht is het mogelijk om vanaf vandaag tot en met zondag 26 februari oude telefoons in te leveren voor recycling. Indien gewenst kan oude data eerst worden teruggehaald en bewaard, waarna het toestel wordt gewist. Gebruikers ontvingen hierbij een "wipe-certificaat". Het is ook mogelijk om oude telefoons in te leveren en alleen de data te laten wissen.