Cisco meldt proof-of-concept exploit voor kritiek lek in virusscanner ClamAV

Vorige week verscheen er een beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid in de gratis opensource-virusscanner ClamAV. Inmiddels is er ook een proof-of-concept exploit openbaar geworden om misbruik van het beveiligingslek te maken, zo laat Cisco weten. Via de kwetsbaarheid is remote code execution of een denial of service mogelijk. Een aanvaller zou zo in het ergste geval via de antivirussoftware het systeem kunnen overnemen.

Door ClamAV een speciaal geprepareerde HFS+ partitie te laten scannen kan een heap buffer overflow write ontstaan en kan een aanvaller willekeurige code met rechten van de ClamAV-scanner op het systeem uitvoeren. De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-20032, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

ClamAV is onderdeel van Cisco. Het Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) meldde gisteren dat er een proof-of-concept exploit beschikbaar is gekomen waarmee er een buffer overflow kan worden veroorzaakt, om vervolgens het ClamAV-proces te laten crashen. Daarnaast is er ook uitgebreide technische informatie over de kwetsbaarheid verschenen. Vooralsnog is Cisco niet bekend met aanvallen die misbruik van het beveiligingslek maken.