Politie houdt drietal aan voor diefstal miljoenen persoonsgegevens bij bedrijven

De politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van het stelen van tientallen miljoenen gevoelige persoonsgegevens bij vermoedelijk duizenden kleine en grote bedrijven én instellingen, zowel nationaal als internationaal. Het gaat om een 21-jarige man uit Zandvoort, een 21-jarige man uit Rotterdam en een 18-jarige man zonder vaste woon en verblijfplaats.

Hoe de verdachten op de systemen van getroffen bedrijven en instellingen wisten in te breken is niet bekendgemaakt in de aankondiging van de politie. Zodra er toegang was verkregen en de data gestolen werden slachtoffers afgeperst. Wanneer slachtoffers niet betaalden dreigden de verdachten de gestolen gegevens openbaar te maken.

"Veel bedrijven hebben zich gedwongen gevoeld om te betalen in de hoop hun data te beschermen. De totaalschade voor bedrijven loopt in de vele miljoenen", aldus de politie. Bovendien is in veel gevallen de gestolen data alsnog online verkocht, ook al hebben de getroffen bedrijven betaald, laat de politie verder weten. De hoofdverdachte uit Zandvoort heeft de afgelopen jaren vermoedelijk een crimineel inkomen van 2,5 miljoen euro gehad.

De gestolen gegevens bestaan uit namen, adressen, telefoonnummers, geboortedata, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, wachtwoorden, kentekens, BSN-nummers en paspoortgegevens. Volgens politie zijn in allerlei branches slachtoffers gemaakt, van horeca, opleidingsinstituten en webshops tot aan softwarebedrijven, sociale media en instellingen die behoren tot de vitale infrastructuur. Het cybercrimeteam van de politie Amsterdam heeft bij het onderzoek hulp gehad van andere politie-eenheden en diverse internationale opsporingsdiensten.